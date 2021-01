Juventude derrota o Cruzeiro, entra no G4 e deixa a Raposa sem chances de subir à Série A Time mineiro esteve mais uma vez numa jornada sem força ofensiva e já não tem nenhuma chance matemática de acesso à elite

O Cruzeiro foi derrotado mais uma vez, desta vez pelo Juventude, que superou a Raposa por 1 a 0, gol de Rafael Grampola, de pênalti, neste sábado, 16 de janeiro, em Caxias do Sul, pela 35ª rodada da Série B.

Com o resultado, a equipe gaúcha entrou no G4, chegando aos 53 pontos, e fica firme na luta pelo acesso, restando apenas três jogos e nove pontos em disputa.

Ao time mineiro, que está caminhando para um fim melancólico de temporada, resta apenas terminar o campeonato de forma digna. A equipe de Felipão confirma a vaga na segunda divisão de 2021. Não há mais chances matemáticas.

O time celeste está com 44 pontos e precisa afastar o pequeno risco de rebaixamento para iniciar seu planejamento.

Raposa em “fim de festa” melancólico

O ritmo do Cruzeiro no primeiro tempo foi de fim de festa, mas sem a euforia do objetivo conquistado. E sim, um término melancólico, sem energia e forças para conseguir incomodar o adversário. Pelos lados do Juventude, a atitude era outra. De quem ainda tem chances reais de acesso. Logo, a equipe gaúcha se empenhou mais e saiu de campo na etapa inicial vitoriosa.

O pênalti marcado foi correto. Com a desvantagem no placar, o Cruzeiro até esboçava uma reação, mas como sempre, faltava qualidade e um jogo coletivo eficiente.

Juventude estava menos “incompetente” no jogo

O time do técnico Pintado não fazia uma grande exibição. Falhava no último passe diante de um Cruzeiro frágil, sem forças para reagir. A equipe gaúcha errou um pouco menos do que a Raposa na partida, por isso tinha a vantagem no placar, o que lhe valeu o retorno ao G4.

E MAIS:

Pottker: outra decepção na temporada

Jogador pedido diretamente por Felipão, o atacante não justificou o esforço pela sua contratação. A cada tentativa de jogada individual, sem resultados práticos. A única boa ação contra o Juventude foi uma bola na trave. Pouco, para quem prometia mais na Série B.

Jogar para terminar a Série B com dignidade

Ainda com risco de queda, muito pequeno, mas existe, resta ao Cruzeiro encerrar sua primeira participação na segunda divisão da melhor forma possível para dar um alento ao seu torcedor, o único que sofreu de verdade na temporada pelas trapalhadas dentro e fora de campo.

Próximos jogos

O Cruzeiro volta a campo no Independência, no dia 20 de janeiro, quarta-feira, às 21h30, contra o Operário. Já o Juve, terá pela frente o Avaí, na terça-feira, 19, às 19h15, na Ressacada, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

​

JUVENTUDE 1 X 0 CRUZEIRO

Data e horário: 16/01/2021, às 19H

​Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Jr.(PR)

Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Luciano Roggenbaum (PR)

Cartões amarelos: Airton(CRU), Rafael Sobis (CRU), Eltinho (JUV), Emerson(JUV), Neto (JUV)

Cartões vermelhos:-

Gol: Rafael Grampola (pênalti), aos 21’-1ºT(1-0)

JUVENTUDE (Técnico: Pintado)

​

Marcelo Carné; Igor, Wellington (Augusto, aos 8’-1ºT), Emerson e Eltinho; Gabriel Bispo, Gustavo Bochecha, Renato Cajá(Neto, aos 21’-2ºT), Capixaba(Matheusinho, aos 46’-1ºT), Rogério (Roberto-intervalo) e Rafael Grampola(Everton, aos 21’-2ºT)

CRUZEIRO (Técnico: Luiz Felipe Scolari)

​

Fábio; Raúl Cáceres, Ramon, Manoel e Matheus Pereira (Rafael Luiz-intervalo); Adriano, Filipe Machado (Jadson, aos 48’-2ºT) e Giovanni(Wellinton, aos 44’-2ºT); Airton(Marcelo Moreno, aos 33’-2ºT), Willian Pottker e Rafael Sobis

E MAIS:

E MAIS:

Veja também