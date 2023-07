Juventude derrota Botafogo-SP fora de casa e já sonha com G-4 na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/07/2023 - 17:56 Compartilhe

O Juventude mostrou que pode brigar pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Na primeira rodada do segundo turno, o time gaúcho venceu o Botafogo-SP por 2 a 0, neste sábado, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto (SP). A partida foi marcada para o estádio do rival Comercial, porque o Santa Cruz será usado para um show sertanejo.

O time gaúcho abriu o marcador no primeiro tempo com Alan Ruschel, que fez um golaço, e depois o segundo foi marcado por Matheus Vargas, na etapa final. O time gaúcho completa oito partidas de invencibilidade e chega aos 33 pontos, ficando apenas um ponto distante do G-4 – o Vila Nova tem 35 pontos, na quarta colocação. Com a derrota, o Botafogo, que vinha de duas vitórias seguidas, continua com 30 pontos, na nona colocação.

Após pressão inicial do Botafogo, foi o Juventude quem abriu o marcador na sua primeira investida ao ataque. Aos seis minutos, Alan Ruschel pegou a sobra após escanteio da direita e de fora da área mandou para o gol de primeira sem chance para o goleiro Matheus Albino. A bola ainda quicou antes de entrar.

O Botafogo não se abateu com o gol no início e, bem organizado, chegava com perigo ao ataque. O time paulista chegou a criar algumas chances, principalmente com Osman e Edson Carioca, mas não mostrou competência para empatar a partida na primeira etapa.

A melhor oportunidade surgiu aos 46 minutos, quando após cruzamento pela esquerda, Marcio desviou de cabeça e Thiago Couto fez excelente defesa, evitando o empate. No rebote, Lucas Dias chutou e o goleiro salvou de novo.

O Botafogo voltou para o segundo tempo pressionando e só não empatou a partida aos 4 minutos, porque o goleiro Thiago Couto fez excelente defesa em cabeceio de Osman.

Assim como no primeiro tempo, o Juventude marcou na primeira investida ao ataque. Aos 13, David roubou a bola, acionou Rodrigo, que lançou para Matheus Vargas, sozinho na pequena área, fazer o segundo gol do Juventude. O time da casa ainda buscou o ataque, mas não conseguiu aproveitar as chances criadas e transformá-las em gol.

O próximo compromisso do Botafogo será diante o Sampaio Corrêa na terça-feira, fora de casa, às 19h. Já o Juventude joga na quarta-feira contra o Novorizontino, em casa, às 21h30. As duas partidas são válidas pela 21ª rodada.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO-SP 0 X 2 JUVENTUDE

BOTAFOGO-SP – Matheus Albino; Thássio, Lucas Dias, Marcio e Jean Victor; Tárik (Ivonei), Guilherme Madruga (Pedro Rodrigues) e Luiz Henrique (Lucas Cardoso); Osman (Toró), Edson Carioca (Gustavo Xuxa) e Salatiel. Técnico: Marcelo Chamusca.

JUVENTUDE – Thiago Couto; Reginaldo, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Kadi (Jean Irmer), Tite (Ruan), Matheus Vargas (Jadson); David (Daniel Cruz), Vini Paulista (Mandaca) e Rodrigo Rodrigues. Técnico: Thiago Carpini.

GOLS – Alan Ruschel, aos 6 minutos do primeiro tempo. Matheus Vargas, aos 13 minutos do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS – Osman e Guilherme Madruga (Botafogo); Thiago Carpini, Tite, Kadi e Reginaldo (Juventude).

ÁRBITRO – Davi de Oliveira Lacerda (ES).

RENDA – R$ 49.140,00.

PÚBLICO – 4.116 pagantes.





LOCAL – Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto (SP).

