Juventude cede empate ao Vitória e perde chance de entrar no G-4 da Série B

O Juventude perdeu a oportunidade de entrar no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro, ao ficar no empate por 1 a 1 com o Vitória na noite desta segunda-feira, no Estádio Alfredo Jaconi, pela décima rodada. Breno Lopes abriu o placar, mas Vico deixou tudo igual.

Com o resultado, o Juventude ficou na quinta colocação, com os mesmos 16 pontos da Chapecoense, em quarto. O Vitória, por outro lado, ficou em oitavo, com 14, também sonhando com um lugar dentro do G-4.

Pintado surpreendeu na escalação do Juventude, ao poupar jogadores mais desgastados, como Renato Cajá, e colocando Wagner, ex-Cruzeiro e Fluminense, como titular. A tática acabou dando resultado, pois o clube gaúcho abriu o placar aos 21 minutos. Fernando Neto e Leandro Silva se atrapalharam e deram a bola de bandeja para Breno Lopes. Sem marcação, o atacante jogou no fundo das redes.

E a defesa do Vitória continuou cometendo erros de desatenção. Rafael Carioca foi tocar a bola para Guilherme Rend, mas jogou atrás de seu companheiro e nos pés de Dalberto. O atacante partiu em velocidade e exigiu grande defesa do goleiro Ronaldo. Logo depois, um fato curioso chamou atenção. Um atleta do Juventude recebeu a bola, segurando um copo de água. O árbitro marcou falta.

O Vitória acordou no final, mas só conseguiu ameaçar em tentativas de Gerson Magrão. Em uma delas, o meia buscou o gol olímpico, mas Marcelo Carné fez a defesa e afastou o perigo. A resposta do Juventude veio com Capixaba. O atacante soltou o pé, e Ronaldo salvou o clube baiano de ficar ainda mais em desvantagem.

No segundo tempo, o Vitória foi engrenando aos poucos e conseguiu achar o empate aos 16 minutos. Marcelinho tocou para Vico nas costas da defesa adversária. Ele dominou e, mesmo caído, conseguiu chutar para superar Marcelo Carné. Antes, o goleiro havia salvado em uma tentativa de Wallace.

Após o gol, Pintado mexeu e colocou Renato Cajá no lugar de Wagner. O ex-meia da Ponte Preta foi logo arriscando de longe, e obrigando Ronaldo salvar mais uma. O jogo, no entanto, ganhou em emoção no fim. A vitória ficou mais perto da equipe gaúcha, que perdeu grande oportunidade com Gabriel Novaes. Com o gol aberto, após cruzamento de Dalberto, chutou para fora.

Na próxima rodada, o Juventude enfrenta o CSA no dia 26, às 16h, no Rei Pelé, em Maceió. No mesmo dia, às 16h30, o Vitória recebe o Oeste no Barradão, em Salvador.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 1 X 1 VITÓRIA

JUVENTUDE – Marcelo Carné; Igor, Wellington, Nery Bareiro e Eltinho; João Paulo, Gustavo Bochecha (Rafael Silva), Capixaba (Gabriel Novaes) e Wagner (Renato Cajá); Dalberto e Breno Lopes (Marciel). Técnico: Pintado.

VITÓRIA – Ronaldo; Leandro Silva (Jonathan Bocão), João Victor, Wallace e Rafael Carioca; Guilherme Rend (Jean), Fernando Neto, Gerson Magrão (Mateusinho) e Marcelinho; Léo Ceará e Vico (Rodrigo Porto). Técnico: Bruno Pivetti.

GOLS – Breno Lopes, aos 21 minutos do primeiro tempo. Vico, aos 16 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Wanderson Alves de Sousa (MG)

CARTÕES AMARELOS – Breno Lopes e João Paulo (Juventude); Gerson Magrão, Guilherme Rend e Jean (Vitória)

RENDA E PÚBLICO – Jogo disputa com portões fechados.

LOCAL – Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

