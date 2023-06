Juventude busca 6ª vitória seguida na Série B em dia com trio paulista em campo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/06/2023 - 7:00 Compartilhe

A Série B do Campeonato Brasileiro terá sequência neste domingo com cinco jogos finalizando a 12ª rodada. Destaque para o Vitória, que luta para manter a liderança da tabela, e o Juventude, que venceu as últimas cinco partidas e tenta aumentar a sequência positiva. O dia também contará com os paulistas Ponte Preta, Mirassol e Botafogo.

Há quatro jogos sem perder, sendo três triunfos, o Vitória iniciou a rodada na liderança, com 25 pontos. Às 18h, recebe o Criciúma, no Barradão, em Salvador. O time catarinense tem 20 pontos e quer retomar seu posto no G-4.

O Juventude vive grande momento e busca a sexta vitória seguida. Saltou para 18 pontos e busca encostar de vez ou até mesmo entrar no G-4, dependendo dos resultados. Às 18h15, faz o último jogo da rodada diante do Tombense, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

O domingo, porém, começará mais cedo na Série B, às 11h, com dois jogos e dois paulistas em campo. Buscando se afastar da zona de rebaixamento, a Ponte Preta, que tem 11 pontos, tem duelo complicado com o Sport, que começou a rodada no G-4, com 20. A partida será realizada no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

Também pela manhã, o Mirassol visita o Londrina no estádio do Café, no Paraná, para se reabilitar e continuar firme na briga pelo G-4, já que tem 19 pontos. Os paranaenses somam dez e lutam contra a zona de rebaixamento.

Por fim, o Botafogo entra em campo às 15h30, quando visita o Avaí na Ressacada, em Florianópolis. O time paulista tem 17 pontos, mas está há três jogos sem vencer. O adversário catarinense não vence há seis jogos e tem oito pontos, dentro da zona de rebaixamento.

Confira os jogos da 12ª rodada da Série B:

DOMINGO

11h

Ponte Preta x Sport

Londrina x Mirassol

15h30

Avaí x Botafogo

18h

Vitória x Criciúma

18h15

Juventude x Tombense





