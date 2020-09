Juventude bate Oeste na Arena Barueri e se aproxima do G4 da Série B

O Juventude venceu o Oeste por 3 a 1 na manhã deste sábado, em plena Arena Barueri, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e se aproximou da briga por uma vaga no grupo dos quatro melhores times da competição.

Para o Oeste, que ainda não venceu na competição, a derrota significa mais uma rodada dentro da zona do rebaixamento. Com três pontos em oito jogos, o time paulista é o penúltimo colocado, acima apenas do Sampaio Corrêa, que tem dois pontos a menos, mas disputou somente cinco jogos.

O Juventude, por sua vez, chega aos 12 pontos, na oitava colocação e fica apenas dois pontos abaixo do América-MG, primeiro time dentro do G4.

O Oeste até começou mais presente no campo de ataque e buscando o gol, mas na primeira escapada do Juventude, aos dez minutos, Renato Cajá deu lindo passe na medida para Breno Lopes, que saiu na cara do goleiro Luiz e abriu o placar.

Com mais posse de bola, o time da casa seguiu buscando o empate e tinha em Luan sua principal arma. O experiente atacante de 31 anos, com passagens por Cruzeiro e Palmeiras, foi contratado recentemente e fez seu primeiro jogo como titular mostrando boa movimentação.

Ainda na primeira etapa, o técnico Renan Freitas promoveu a entrada de mais uma contratação. O centroavante Bobô, de 35 anos, famoso pela passagem pelo Corinthians, entrou para atuar como atacante de referência.

No segundo tempo, no entanto, o Juventude equilibrou as ações e matou o jogo. Aos 25 minutos, Gustavo Bochecha recebeu de Breno Lopes dentro da área e bateu cruzado, sem chance de defesa para Luiz.

Já aos 42, Samuel Santos fez o terceiro. Ele aproveitou erro na saída de bola do Oeste, invadiu a área, e tocou na saída de Luiz. Cinco minutos mais tarde, o Oeste ainda descontou com belo gol de Bruno Alves, tocando por cobertura, mas a reação parou por aí.

O Juventude volta a campo na próxima terça-feira, quando recebe o Confiança, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela nona rodada da Série B. No domingo, dia 13, o Oeste joga contra o CSA, em mais uma partida na Arena Barueri.

FICHA TÉCNICA

OESTE 1 X 3 JUVENTUDE

OESTE – Luiz; Matheus Rocha (Tite), Matheus Dantas, Sidimar e Gustavo Salomão; Lídio (Fabrício Oya), Yuri, Marlon (Bobô) e Mazinho; Luan (Kauã) e Bruno Lopes (Bruno Alves). Técnico: Renan Freitas.

JUVENTUDE – Marcelo Carné; Igor, Gabriel Bispo, Augusto e Eltinho; João Paulo, Marciel (Samuel Santos), Wallace Tarta e Renato Cajá (Gustavo Bochecha); Breno Lopes (Capixaba) e Rafael Silva (Dalberto). Técnico: Pintado.

GOLS – Breno Lopes, aos 10 minutos do primeiro tempo; Gustavo Bochecha, aos 25, Samuel Santos, aos 42, e Bruno Alves, aos 47 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Zandick Gondim Alves Júnior (RN).

CARTÕES AMARELOS – Sidimar e Luan (Oeste); Igor, Samuel Santos e Rafael Silva (Juventude).

LOCAL – Arena Barueri, em Barueri (SP).

Veja também