Juventude bate Londrina de virada e quebra sequência negativa na Série B

Buscando recuperação na tabela, Londrina e Juventude protagonizaram um grande duelo no Estádio do Café, na noite desta quarta-feira. E quem levou a melhor foi o time visitante. Em partida válida pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, os gaúchos bateram o time da casa, de virada, por 2 a 1, complicando ainda mais a vida do rival da noite.

Com o resultado, o Londrina chegou a sete jogos sem saber o que é vencer na Série B e amarga a 17ª colocação na tabela de classificação, um ponto atrás da Chapecoense, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Enquanto isso, o Juventude, que vinha de duas derrotas consecutivas na competição nacional, pegou o elevador na classificação. A vitória levou a equipe gaúcha a 21 pontos ganhos, subindo para a oitava colocação da tabela, sete pontos atrás do Sport, primeiro time no G-4.

No duelo do Estádio do Café, só a vitória interessava para os dois times. E quem começou melhor foi o Londrina. Aos 10 minutos, Higor Leite arriscou de fora e assustou Thiago Couto. Aos 25, Kelvyn respondeu para o Juventude, quando após escanteio cobrado por Nenê, dominou no peito e de voleio, assustou o Londrina.

Porém, aos 32, a resposta do time da casa foi certeira. Em cobrança de falta, de muito longe, João Paulo chutou forte e Thiago Couto aceitou. Assim, o Londrina abriu 1 a 0 no placar. Aos 44, Iago Dias teve a chance de ampliar, mas chutou na rede, pelo lado de fora. Assim, o jogo foi para o intervalo com a vantagem mínima para o time da casa.

Na volta para o segundo tempo, o Juventude se lançou mais ao ataque. Logo aos dois minutos, David invadiu a área pela esquerda e chutou forte, para uma grande defesa de Lucas Frigeri. O Londrina respondeu com João Paulo, aos 14, que em nova cobrança de falta, quase fez o segundo. O que impediu foi Thiago Couto, com uma grande defesa.

Aos 19, Paulinho Moccelin desperdiçou mais uma chance para o Londrina, quando livre na área, pegou mal na bola. E estas chances fizeram falta. Aos 21, após cruzamento de Reginaldo na área, a bola sobrou para Daniel Cruz, que colocou a bola no fundo da rede. E não deu nem tempo do Londrina respirar. Aos 23, Lucas Frigeri saiu mal e Vini Paulista roubou a bola, deslocou o goleiro e virou o jogo para o Juventude.

O Londrina ainda teve algumas chances de igualar o marcador, principalmente nas investidas de Clinton, mas a defesa do Juventude se fechou com maestria. Assim, o time gaúcho garantiu a vitória por 2 a 1 no Paraná.

Após a derrota, o Londrina volta a campo no próximo sábado. O time paranaense vai até Maceió para encarar o CRB, às 18h15, no Estádio Rei Pelé. No dia seguinte, é a vez do Juventude voltar aos seus domínios, quando encara o Vitória, às 15h30, no Alfredo Jaconi.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 1 x 2 JUVENTUDE

LONDRINA – Lucas Frigeri; Léo Morais (Ezequiel), Gabriel, Patrick e Nicolas; João Paulo, Natham (Diego Jardel), Higor Leite e Paulinho Moccelin (Vinícius Jaú); Iago Dias (Clinton) e Lucas Coelho (Caio Mancha). Técnico: PC Gusmão.

JUVENTUDE – Thiago Couto; Reginaldo, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel (David); Jean Irmer, Kelvyn e Nenê; Daniel Cruz (Dani Bolt), Vini Paulista (Gehring) e Rodrigo Rodrigues. Técnico: Thiago Carpini.

GOLS – João Paulo, aos 32′ do primeiro tempo, Daniel Cruz, aos 21′ e Vini Paulista, aos 23′ do segundo tempo.

ÁRBITRO – Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

CARTÕES AMARELOS – Iago Dias, Nicolas, Caio Mancha (Londrina); Alan Ruschel, Rodrigo Rodrigues, Vini Paulista, Jean Irmer, Abner (Juventude).

LOCAL – Estádio do Café, em Londrina (PR).

