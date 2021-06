Juventude anuncia novo patrocínio na camisa para a temporada Clube divulgou imagens do novo patrocinador e as projeções para o futuro

A diretoria do Juventude anunciou nesta quarta-feira (16), a assinatura de contrato com mais um patrocinador para 2021, a New Holland Agriculture, que já estampou a camisa na partida, contra o Palmeiras. A parceria com a multinacional está firmada até o fim da temporada.

Com dois acessos consecutivos, o Juventude está de volta à elite do Brasileirão. A garra da equipe gaúcha chamou a atenção da marca, que busca fortalecer e conectar o Agro com todos os segmentos da sociedade. A New Holland tem uma grande presença e uma relação muito forte com o Rio Grande do Sul, que é uma região produtora de tradição em várias culturas e tem contribuição significativa para o bom desempenho do Agronegócio brasileiro.

– A New Holland é uma empresa referência no mercado e chega para nos ajudar neste ano tão importante. Estamos de volta à Série A, um dos campeonatos que proporcionam grande visibilidade a nível mundial e contar com essa grande parceira será de suma importância. Agradecemos a New Holland pela confiança – disse o presidente do clube, Walter Dal Zotto.

A empresa, através do diretor de Marketing Comercial, Gustavo Tanigushi, ressaltou as qualidades do Juventude e se mostrou animado com o novo contrato.

– O Juventude tem mais de 100 anos de tradição assim como a New Holland e nossas raízes italianas nos aproximaram ainda mais. Estamos animados com essa parceria, que leva a pujança do agro para um novo universo. Nós acreditamos que tudo pode se conectar com o agro e as nossas últimas ações têm comprovado isso. Queremos mostrar a força do agronegócio para além das fronteiras agrícolas e valorizar o segmento que mais cresce hoje no Brasil.

