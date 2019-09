Juve vence Brescia de virada na estreia de Balotelli

SÃO PAULO, 24 SET (ANSA) – Mesmo sem o craque Cristiano Ronaldo, a Juventus venceu nesta terça-feira (24) o Brescia por 2 a 1, no estádio Mario Rigamonti, pela quinta rodada do Campeonato Italiano. A partida também foi a estreia do atacante Mario Balotelli pelo time lombardo.

Jogando em casa e com Balotelli em campo, o Brescia partiu para cima da Juventus e conseguiu abrir o placar logo aos quatro minutos de jogo. O artilheiro Alfredo Donnarumma recebeu um belo passe do brasileiro Rômulo e chutou forte da entrada da área. A bola foi em cima do goleiro Wojciech Sczczesny, mas o polonês não deixou as mãos firmes e deixou passar.

Os Rondinelli recuaram após o tento e viram o goleiro Jesse Joronen segurar as tentativas de empate da Juventus. No entanto, aos 40 minutos, a atual octacampeã italiana furou a muralha do Brescia em um gol contra do zagueiro Jhon Chancellor.

Na etapa final, a Juventus decretou a vitória com o bósnio Miralem Pjanic, que aproveitou o rebote da falta cobrada por Paulo Dybala e encheu o pé de fora da área para colocar a Velha Senhora na frente.

Com a vitória, a Juventus somou 13 pontos e assumiu provisoriamente a liderança do campeonato, já a Inter de Milão que possui 12 pontos e entrará em campo somente nesta quarta-feira (25) contra a Lazio, no San Siro.

O Brescia está na 12ª colocação, mas poderá cair na tabela dependendo dos outros resultados.

– Verona e Udinese empatam sem gols – Hellas Verona e Udinese abriram a quinta rodada. No entanto, os torcedores que compareceram ao estádio Marc’Antonio Bentegodi não viram a rede balançar. As duas equipes não iniciaram bem a Série A e somam apenas uma vitória em cinco jogos.(ANSA)