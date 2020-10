Juve suspende atividades do setor juvenil após casos de Covid

TURIM, 20 OUT (ANSA) – A Juventus anunciou nesta segunda-feira (20) que suspendeu temporariamente as suas atividades das categorias juvenis em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2).

A decisão da Velha Senhora chega após alguns atletas das categorias de base do time bianconero contraírem a doença.

Todos os infectados foram colocados em isolamento e precisarão ficar ao menos 10 dias em quarentena.

A equipe sub-23 da Juventus, que disputa a Série C do Campeonato Italiano, já registrou nove casos de Covid-19. Além do técnico Lamberto Zaulli, também foram infectados cinco jogadores e três membros da comissão técnica.

O caso mais recente no elenco do time B da Juve foi a positividade do meio-campista Alessandro Di Pardo.

Assim como as Séries A e B, a terceira divisão do futebol italiano também vem sendo impactado pela Covid. Equipes como Juve Stabia, Catania e Sambenedettese já registraram casos da doença.

Na Série C, se quatro ou mais atletas de um mesmo clube testarem positivo, é possível pedir, ao menos uma vez durante a temporada regular, o adiamento do próximo jogo do time afetado. O pedido deve ser feito 48 horas antes do duelo. (ANSA).

