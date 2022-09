Juve perde para PSG na estreia da Champions; Milan empata

Ansa 06/09/2022 - 18:50 Compartilhe

A Juventus foi derrotada nesta terça-feira (6), por 2 a 1, pelo Paris Saint-Germain, na estreia da Liga das Campeões, enquanto o Milan empatou em 1 a 1 com o RB Salzburg, na Áustria.









No Parc des Princes, o time francês confirmou o favoritismo e dominou a primeira etapa, com dois gols de Mbappé. Já no segundo tempo, a Velha Senhora voltou mais ofensiva e diminuiu o placar com McKennie, após erro de Donnarumma.

Na próxima rodada da competição, os italianos voltam ao campo no dia 14 de setembro, contra o Benfica, enquanto o PSG enfrentará o Maccabi Haifa no mesmo dia.

Já o Milan e o RB Salzburg empataram por 1 a 1 na Salzburg Arena, na primeira rodada da Liga dos Campeões. Os dois gols da partida foram marcados no primeiro tempo: Okafor abriu o placar para os austríacos, e Saelemaekers deixou tudo igual para os italianos.

Com o empate, Milan e RB Salzburg estão cada um com 1 ponto no grupo E. O líder é o Dínamo Zagreb, que derrotou o Chelsea por 1 a 0.

Na próxima rodada, no dia 14 de setembro, o Milan receberá o Dínamo Zagreb no San Siro, enquanto o RB Salzburg visita o Chelsea.