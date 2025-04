Juve perde para Parma e se complica na luta pelo G4 da Série A

ROMA, 23 ABR (ANSA) – A Juventus lutou, mas não conseguiu impedir a derrota por 1 a 0 para o Parma no estádio Ennio Tardini, na Emilia-Romagna. Com o resultado, a Velha Senhora desperdiçou a chance de voltar ao G4 da Série A da Itália.

Em um jogo bem abaixo do esperado, os comandados do croata Igor Tudor foram vencidos com um gol de cabeça de Mateo Pellegrino, que balançou as redes juventinas no final da etapa inicial.

No geral, os bianconeri deram mais de 15 chutes ao gol do gialloblù e tiveram mais de 60% de posse de bola. Apesar da superioridade dos números, a Juve não foi capaz de traduzir as boas estatísticas em tentos.

Faltando cinco rodadas para o fim da liga, o resultado foi ruim para o time de Turim, pois segue com 59 pontos, um atrás do Bologna, e ocupa a quinta posição do Campeonato Italiano. O Parma, por sua vez, chegou aos 31 e abriu seis de vantagem sobre o Venezia, que abre a zona do rebaixamento.

Nos outros embates disputados nesta quarta-feira (23), as equipes da Fiorentina, da Lazio e do Torino bateram, respectivamente, Cagliari, Genoa e Udinese. (ANSA).