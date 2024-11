Juve, Milan e Bologna vencem na Serie A antes de jogarem na Champions

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/11/2024 - 20:24 Para compartilhar:

Esquecendo os recentes resultados decepcionantes, Juventus, Milan e Bologna conseguiram vencer suas respectivas partidas neste sábado (2), pela 11ª rodada da Serie A, ganhando assim confiança antes de passarem para o ‘modo Champions’ no início da semana.

De todas elas, a Juventus foi a que mais convenceu, com um 2 a 0 na visita à Udinese que lhe permitiu voltar provisoriamente ao terceiro lugar, a quatro pontos do líder Napoli, que neste domingo recebe a Atalanta (4ª) no duelo de maior destaque do fim de semana no ‘Calcio’.

Milan (7º) e Bologna (9º) por sua vez venceram equipes da zona inferior da tabela: 1 a 0 na visita ao Monza (18º) e em casa contra o Lecce (19º), respectivamente.

– Depois de dois empates –

A equipe de Turim, terceira colocada provisoriamente, não vencia havia duas semanas e vinha de dois empates no campeonato italiano, sendo que o último foi especialmente decepcionante, na quarta-feira, em casa, diante do Parma, uma das equipes da segunda metade da tabela.

Desta vez tudo funcionou melhor em Udine e os ‘bianconeri’ abriram o placar aos 19 minutos, quando o francês Khephren Thuram avançou em velocidade e deu um chute que acertou a trave, antes do rebote atingir as costas do goleiro Maduka Okoye e acabar entrando.

A equipe comandada pelo ítalo-brasileiro Thiago Motta ampliou a vantagem aos 37 minutos, com um chute de longa distância de Nicolo Savona, permitindo um segundo tempo tranquilo, em que conseguiu administrar.

“Jogamos bem durante 95 minutos, só nos faltaram alguns detalhes no primeiro tempo, mas foi um bom jogo e uma vitória muito importante”, disse Motta, aliviado.

A ‘Juve’, que visita o Lille na terça-feira pela Liga dos Campeões, segue invicta no campeonato italiano e subiu do sétimo para o terceiro lugar (21 pontos), alcançando provisoriamente a Inter de Milão (2º, 21), que no domingo recebe o Unione Venezia (17º).

– Vitória sofrida –

O Milan, agora sétimo mas ainda a oito pontos da liderança, entrou em campo ferido no duelo contra o Monza, a quem venceu por 1 a 0, depois de ter perdido na terça-feira para o Napoli em pleno San Siro.

O holandês Tijjani Reijnders, de volta após uma suspensão, marcou de cabeça, aos 43 minutos, o único gol do jogo completando com sucesso um contra-ataque em que foi lançado por seu companheiro, o americano Christian Pulisic.

Esse gol deixou o Monza abalado emocionalmente depois de ter sido claramente superior no primeiro tempo. Apenas as intervenções do goleiro visitante, Mike Maignan, haviam impedido a equipe de abrir o placar.

No segundo tempo, o Milan melhorou e conseguiu controlar a situação diante do vizinho lombardo, que agora é décimo oitavo, na zona de rebaixamento.

“O futebol de hoje é assim, todo jogo é difícil. Vencemos jogando em equipe”, comemorou o questionado técnico português do Milan, Paulo Fonseca.

O próximo jogo dos ‘rossoneri’ é extremamente exigente: o Real Madrid no Santiago Bernabéu, pela quarta rodada da Liga dos Campeões.

– Bologna sofre mas vence –

Mais cedo o Bologna conseguiu emendar duas vitórias consecutivas, pela primeira vez nesta edição da Serie A, ao vencer em casa o Lecce, por 1 a 0.

A equipe da Emilia-Romagna, oitava colocada na classificação, derrotou em casa o penúltimo colocado da tabela, embora tenha feito sofrer seus ‘tifosi’ porque o único gol da partida só veio aos 85 minutos, graças a Riccardo Orsolini.

O resultado confirmou a melhora da equipe, que no meio desta semana havia vencido por 2 a 0 na visita ao Cagliari, o que aumenta a confiança do elenco antes do duelo de terça-feira contra o Monaco pela Liga dos Campeões.

O Bologna, embora não esteja ganhando muito nesta temporada, tampouco perde no campeonato italiano: na Serie A sua invencibilidade é de dois meses e sete jogos, desde a derrota por 3 a 0 para o líder Napoli, no final de agosto.

Já na Liga dos Campeões, os bolonheses ainda não venceram nas três rodadas e o seu retrospecto é fraco, com um empate diante do Shakhtar (0-0) e duas derrotas, ambas por 2 a 0 contra dois times ingleses, Liverpool e Aston Villa.

— Jogos da 11ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

– Sábado:

Bologna – Lecce 1 – 0

Udinese – Juventus 0 – 2

Monza – Milan 0 – 1

– Domingo:

(08h30) Napoli – Atalanta

(11h00) Torino – Fiorentina

(14h00) Hellas Verona – Roma

(16h45) Inter – Unione Venezia

– Segunda-feira:

(14h30) Parma – Genoa

Empoli – Como

(16h45) Lazio – Cagliari

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 25 10 8 1 1 18 5 13

2. Inter 21 10 6 3 1 24 13 11

3. Juventus 21 11 5 6 0 19 7 12

4. Atalanta 19 10 6 1 3 26 14 12

5. Fiorentina 19 10 5 4 1 21 9 12

6. Lazio 19 10 6 1 3 22 13 9

7. Milan 17 10 5 2 3 17 11 6

8. Udinese 16 11 5 1 5 14 16 -2

9. Bologna 15 10 3 6 1 12 11 1

10. Torino 14 10 4 2 4 15 15 0

11. Roma 13 10 3 4 3 10 11 -1

12. Empoli 11 10 2 5 3 7 9 -2

13. Parma 9 10 1 6 3 14 16 -2

14. Hellas Verona 9 10 3 0 7 13 22 -9

15. Como 9 10 2 3 5 12 21 -9

16. Cagliari 9 10 2 3 5 8 17 -9

17. Unione Venezia 8 10 2 2 6 10 18 -8

18. Monza 8 11 1 5 5 10 14 -4

19. Lecce 8 11 2 2 7 4 20 -16

20. Genoa 6 10 1 3 6 7 21 -14

