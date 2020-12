Juve goleia Parma (4-0) com dois gols de CR7 e se aproxima do líder Milan

A Juventus de Turim venceu com tranquilidade o Parma (4-0) neste sábado, pela 13ª rodada da Serie A, com dois gols de Cristiano Ronaldo que levaram o astro português à liderar a artilharia do campeonato com 12 gols.

CR7 aproveitou a sua impulsão para marcar o segundo gol da equipe de Turim, aos 26 minutos, após um cruzamento do espanhol Álvaro Morata, e mais tarde marcou com um chute cruzado de pé esquerdo com pouco ângulo (48) fazendo 3-0, e acabando com as últimas esperanças do Parma.

Morata concluiu a goleada dos ‘Bianconeri’ com um gol de cabeça na reta final (86), minutos após a substituição de Ronaldo.

“Ele ficou irritado depois do pênalti perdido contra o Atalanta na quarta-feira. Felizmente ele teve alguns dias para se refazer e mostrar que queria marcar”, elogiou seu técnico Andrea Pirlo, para quem “era preciso recuperar alguns pontos perdidos, fizemos da melhor forma possível.

A Juventus ficou provisoriamente em terceiro lugar, empatada com a Inter de Milão (2ª) e a apenas um ponto do líder Milan, que visita o Sassuolo (6º) no domingo.

Os outros dois protagonistas do confronto foram dois ex-jogadores do Parma: o sueco Dejan Kulusevski, que marcou o primeiro gol aos 23 minutos e não comemorou e o incansável goleiro Gianluigi Buffon, impecável nas tentativas do Parma, poucas semanas após o 25º aniversário de sua primeira partida na Serie A, em novembro de 1995.

“Quando volto a Parma, não consigo evitar, sempre sinto saudade. Passei dez anos inesquecíveis aqui”, admitiu o veterano ao deixar o campo.

– Fiorentina e Verona empatam –

Mais cedo a Fiorentina (17ª) continuou parada na parte de baixo da tabela do Campeonato Italiano com um novo empate em casa com o Verona (7º) em 1 a 1.

Este jogo nervoso e fechado se resumiu a pênaltis, marcados pela arbitragem no início da partida. O Verona converteu o seu primeiro, por meio de Miguel Veloso aos 8 minutos depois de mais de cinco minutos de consulta ao VAR. A ‘Viola’ empatou com Dusan Vlahovic, também cobrando uma penalidade máxima, aos 19.

Este empate não foi bom para o time do veterano francês Franck Ribéry, que ficou na 17ª posição na tabela e há quase dois meses não vence uma partida no campeonato, totalizando oito jogos consecutivos.

A mudança no banco, com Cesare Prandelli reassumindo no dia 9 de novembro, não reverteu essa tendência. O treinador do auge da Fiorentina (entre 2005 e 2010) ainda espera a primeira vitória na Serie A depois de seis partidas (3 empates e 3 derrotas). Seu único triunfo aconteceu na Copa da Itália em 25 de novembro contra a Udinese (1-0).

Felizmente para as duas equipes, seus rivais que também lutam para fugir do rebaixamento também não estão vencendo. O lanterna Crotone, que tem apenas seis pontos e está cinco atrás da Fiorentina, perdeu por 3 a 1 para a Sampdoria (10º) fora de casa.

— Jogos da 13ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

– Sábado:

Fiorentina – Hellas Verona 1 – 1

Sampdoria – Crotone 3 – 1

Parma – Juventus 0 – 4

– Domingo:

(09h30) Torino – Bologna

(12h00) Cagliari – Udinese

Benevento – Genoa

Sassuolo – Milan

Inter – Spezia

(15h00) Atalanta – Roma

(17h45) Lazio – Napoli

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 28 12 8 4 0 27 13 14

2. Inter 27 12 8 3 1 30 15 15

3. Juventus 27 13 7 6 0 28 10 18

4. Roma 24 12 7 3 2 27 17 10

5. Napoli 23 12 8 0 4 26 12 14

6. Sassuolo 23 12 6 5 1 22 13 9

7. Hellas Verona 20 13 5 5 3 17 12 5

8. Atalanta 18 11 5 3 3 22 17 5

9. Lazio 18 12 5 3 4 18 20 -2

10. Sampdoria 17 13 5 2 6 21 21 0

11. Udinese 14 11 4 2 5 13 14 -1

12. Cagliari 13 12 3 4 5 18 23 -5

13. Bologna 13 12 4 1 7 18 24 -6

14. Benevento 12 12 3 3 6 13 23 -10

15. Parma 12 13 2 6 5 12 23 -11

16. Spezia 11 12 2 5 5 17 25 -8

17. Fiorentina 11 13 2 5 6 13 21 -8

18. Genoa 7 12 1 4 7 12 24 -12

19. Torino 6 12 1 3 8 20 30 -10

20. Crotone 6 13 1 3 9 11 28 -17

