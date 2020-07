Juve empata com Atalanta e põe a mão na taça; Lazio perde para Sassuolo

A Juventus (1º) deu um passo quase definitivo para conquistar seu nono título consecutivo, ao empatar neste sábado em casa com o Atalanta (3º), a sensação desta temporada do campeonato italiano.

Em duas ocasiões, o Atalanta ficou na frente no placar mas o craque português Cristiano Ronaldo empatou duas vezes para a Juve.

Horas antes, a Lazio (2º) sofreu sua terceira derrota consecutiva, perdendo por 2 a 1 para o Sassuolo (8º), e com isso a equipe de Turim passou a ter oito pontos de vantagem, com 18 para serem disputados.

No Juventus Stadium, o colombiano Duván Zapata (16) e o ucraniano Ruslan Malinovskiy (81) marcaram para o Atalanta, mas Ronaldo igualou convertendo dois pênaltis (55 e 90) e chegou aos 28 gols nesta temporada a apenas um do artilheiro Ciro Immobile, da Lazio.

“Ainda não podemos fazer cálculos, não podemos tirar o pé do acelerador até sermos matematicamente campeões”, disse o capitão da Juve, Leonardo Bonucci.

Apesar de ter sido a 12ª partida consecutiva sem derrota, houve uma sensação de frustração no lado do Atalanta, que ficou em terceiro, a nove pontos do líder, depois de sofrer dois pênaltis por toque de mão.

“O que devemos fazer, cortar os braços? Você pode, no máximo, colocar os braços na frente do corpo”, protestou o técnico da Atalanta, Gian Piero Gasperini, em entrevista à DAZN.

“A interpretação da regra não é a mesma aqui e em outros lugares. Outros países não aplicam penalidades como essa. “Estas são as regras daqui, tudo bem”.

– Lazio decepciona de novo –

Mais cedo a Lazio, que acumulou quatro derrotas e apenas duas vitórias desde o retorno da Serie A após a suspensão do campeonato devido ao novo coronavírus, abriu o placar contra o Sassuolo no primeiro tempo com um gol do espanhol Luis Alberto, em um lance de sorte em que a bola sobrou para ele quando um zagueiro tentava tirá-la (33).

Mas a Sassuolo, que se mantém na luta pela classificação para a Liga Europa, virou no segundo tempo.

Primeiro empatou com um gol do atacante Giacomo Raspadori, em uma jogada que começou com a perda da bola do time local no meio de campo e que Francesco Caputo aproveitou a oportunidade para deixar o jovem atacante de 20 anos (52) em condições de marcar.

Raspadori já havia marcado aos 9 minutos do primeiro tempo, mas o árbitro o anulou com o auxílio do VAR por impedimento.

O castigo para a equipe comandada por Simone Inzaghi veio nos acréscimos. Após um cruzamento na área Gian Marco Ferrari cabeceou na trave mais distante e Caputo empurrou para o fundo da rede quase na linha do gol.

– Roma vence Brescia –

No outro jogo deste sábado, a Roma (5ª) venceu com tranquilidade (3-0) o Brescia (19º) fora de casa.

Uma vitória importante para os ‘giallorossi’, porque seus dois adversários na disputa pelo quinto lugar, que garante vaga na Liga Europa, Napoli (6º) e Milan (7º), se enfrentam no domingo em San Paolo.

Os gols romanos foram marcados pelo argentino Federico Fazio (49), pelo croata Nikola Kalinic (62) e Nicolo Zaniolo (74), após um longo período afastado devido a uma lesão.

Já o Brescia, penúltimo colocado, ficou em uma situação ainda mais desesperadora, podendo cair para lanterna do campeonato se a SPAL (20ª) vencer o Genoa (18º) neste domingo.

— Jogos da 32ª rodada do campeonato italiano (horário de Brasília) e classificação:

– Sábado:

Lazio – Sassuolo 1 – 2

Brescia – Roma 0 – 3

Juventus – Atalanta 2 – 2

– Domingo:

(12h15) Genoa – SPAL

(14h30) Udinese – Sampdoria

Cagliari – Lecce

Parma – Bologna

Fiorentina – Verona

(16h45) Napoli – Milan

– Segunda-feira:

(16h45) Inter – Torino

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Juventus 76 32 24 4 4 67 32 35

2. Lazio 68 32 21 5 6 68 35 33

3. Atalanta 67 32 20 7 5 87 41 46

4. Inter 65 31 19 8 4 65 33 32

5. Roma 54 32 16 6 10 59 43 16

6. Napoli 51 31 15 6 10 50 41 9

7. Milan 49 31 14 7 10 43 39 4

8. Sassuolo 46 32 13 7 12 59 54 5

9. Verona 43 31 11 10 10 39 38 1

10. Bologna 41 31 11 8 12 44 49 -5

11. Cagliari 40 31 10 10 11 48 46 2

12. Parma 39 31 11 6 14 42 42 0

13. Fiorentina 35 31 8 11 12 37 43 -6

14. Udinese 35 31 9 8 14 30 43 -13

15. Torino 34 31 10 4 17 37 57 -20

16. Sampdoria 32 31 9 5 17 36 53 -17

17. Lecce 28 31 7 7 17 40 71 -31

18. Genoa 27 31 6 9 16 38 60 -22

19. Brescia 21 32 5 6 21 28 64 -36

20. SPAL 19 31 5 4 22 23 56 -33

bds/mcd/pm/aam

