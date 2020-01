Juve bate Roma e fecha 1º turno na liderança da Série A

SÃO PAULO, 13 JAN (ANSA) – Com o tropeço da Inter de Milão e a vitória por 2 a 1 sobre a Roma, a Juventus fechou neste domingo (12) o primeiro turno na liderança do Campeonato Italiano.

No sábado (11), a Internazionale entrou em campo ainda como líder da Série A, mas empatou por 1 a 1 com a Atalanta, no San Siro. O resultado abriu caminho para a Velha Senhora assumir a ponta no dia seguinte em caso de vitória diante da Roma.

No Estádio Olímpico, o resultado positivo da Juventus foi construído no primeiro tempo. O zagueiro Merih Demiral abriu o placar logo aos três de jogo e Cristiano Ronaldo em uma cobrança de pênalti ampliou aos 10 minutos. Em outra penalidade, Diego Perotti marcou na etapa final o único da Roma no duelo.

A Lazio, por sua vez, manteve a perseguição aos dois primeiros colocados com mais uma vitória na Série A. Os comandados de Simone Inzaghi bateram o Napoli por 1 a 0 e conquistaram a 10ª vitória consecutiva na competição.

Já o Milan, com gols de Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leão, bateu fora de casa o Cagliari por 2 a 0 e conseguiu subir na tabela do Campeonato Italiano.

Com os resultados, a Juventus chegou aos 48 pontos, dois a mais que a vice-líder Inter de Milão. Já a Lazio aparece na terceira colocação, somando 42, sendo seguida por Atalanta (35), Roma (35) e Cagliari (29), que fecha o G6 do torneio.

Na luta contra o rebaixamento, Spal (12), Brescia (14) e Genoa (14) perderam seus jogos e estão na zona perigosa. Já Lecce (15), Sampdoria (19) e Sassuolo (19) lutam para se afastar dos três últimos posicionados.

Confira os resultados – Cagliari 0 x 2 Milan Lazio 1 x 0 Napoli Inter 1 x 1 Atalanta Udinese 3 x 0 Sassuolo Sampdoria 5 x 1 Brescia Fiorentina 1 x 0 Spal Torino 1 x 0 Bologna Verona 2 x 1 Genoa Roma 1 x 2 Juventus Parma x Lecce – segunda-feira (13), a partir das 16h45 (ANSA)