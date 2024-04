Justus, Edu Guedes, Huck e mais: relembre os exs famosos de Eliana

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/04/2024 - 19:27 Para compartilhar:

Os fãs de Eliana foram surpreendidos pelo anúncio de que a apresentadora está deixando o SBT após 15 anos comandando atração nas tardes de domingo. A informação foi transmitida pela própria emissora, em comunicado à imprensa, na tarde desta segunda-feira, 1º.

Casada e mãe de dois filhos, a “Eliana dos Dedinhos” está ao lado do diretor de TV Adriano Ricco, 45, há nove anos. Relembre os romances da apresentadora com os famosos.

Eliana namorou o também apresentador Luciano Huck de 1997 a 1999. e pouco depois do relacionamento chegar ao fim, ela emendou um romance com o empresário Roberto Justus, de quem ficou noiva. Os dois terminaram em 2001.

No ano de 2004, começou um relacionamento com o chef de cozinha Edu Guedes que duraria três anos. Eles se casaram em 2007, mas logo depois se separaram.

Seu segundo casamento foi com João Marcelo Bôscoli, filho de Elis Regina, com quem teve seu primeiro filho, Arthur, hoje com 11 anos. Eles assumiram o namoro em 2008, e em 2024 se separaram.

Eliana e Adriano Ricco se casaram em 2015 e tiveram a segunda filha da apresentadora, Manuela, de 6 anos.

