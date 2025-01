Justin Trudeau, premiê do Canadá, deve anunciar renúncia nesta segunda, diz jornal

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, deve anunciar a renúncia do cargo nesta segunda-feira, 6. Segundo uma fonte relatou ao jornal “Globe and Mail”, a decisão final ainda não foi tomada.

Trudeau pode deixar a liderança do Partido Liberal do Canadá após nove anos no cargo. Caso isso aconteça, a legenda ficará sem um líder permanente em um momento em que as pesquisas indicam que os liberais correm o risco de perder para os conservadores na eleição de outubro de 2025.

A fonte ouvida pelo jornal afirmou não saber quando o primeiro-ministro deve anunciar os seus planos, mas ressaltou que isso pode acontecer antes de um reunião de emergência dos legisladores liberais no dia 8 de janeiro.

Diversos parlamentares liberais, preocupados com os resultados das pesquisas, pediram publicamente para que Justin renuncie. O gabinete do primeiro-ministro não respondeu à solicitação. De acordo com a agenda pública, Trudeau deve participar virtualmente de uma reunião do comitê de gabinete sobre as relações Canadá-Estados Unidos.

Justin Trudeau assumiu o cargo de líder do partido liberal em 2013, quando a legenda estava em apuros e foi reduzida ao terceiro lugar na Câmara dos Comuns pela primeira vez.

Com a possível renúncia, há expectativa de que se tenha uma pressão para adiantar o pleito, para estabelecer de maneira rápida um governo estável que seja capaz de lidar com a administração do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, pelos próximos quatro anos.