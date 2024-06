Justin Timberlake é detido por dirigir embriagado nos EUA

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/06/2024 - 15:50 Para compartilhar:

NOVA YORK, 18 JUN (ANSA) – O cantor e ator Justin Timberlake foi detido por dirigir embriago nos Hamptons, em Nova York, na noite da última segunda-feira (17), informou a ABC News, citando fontes oficiais.

De acordo com a publicação, o astro pop compareceu ao Tribunal de Justiça de Sag Harbor Village nesta terça (18).

“Em 18 de junho de 2024, Justin Timberlake foi preso em Sag Harbor por dirigir embriagado”, diz um comunicado do Gabinete do Promotor do Distrito do Condado de Suffolk.

Segundo imagens divulgadas pela imprensa norte-americana, o “príncipe do pop”, que acumula 10 prêmios Grammy, deixou o local usando boné e óculos escuros.

Timberlake foi parado pela polícia em Sag Harbor e levado à delegacia depois de passar uma noite bebendo e festejando com amigos no American Hotel na Main Street.

Depois de uma noite atrás das grades, o cantor foi libertado esta manhã sem fiança. Ele foi acusado de dirigir embriagado e terá que comparecer novamente ao tribunal no dia 26 de junho, informou o site TMZ. (ANSA).