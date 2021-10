Justin Jefferson torce para que amigo quebre seu recorde de jardas na NFL O wide receiver elogiou o trabalho de Ja'Marr Chase na temporada de estreia na NFL

Dupla de ouro no título de LSU no College Football em 2019, Justin Jefferson e Ja’Marr Chase estão fazendo barulho na NFL. Atual detentor do recorde mais jardas conquistadas por um wide receiver calouro na história da liga de futebol americano, Jefferson, do Minnesota Vikings, diz que está torcendo para que seu amigo supere sua marca.

– Ele está fazendo um grande trabalho. Ele está destruindo, especialmente tendo o Joe (Burrow) seu quarterback no College. Eu estou orgulhoso dele e do Joe. Espero que ele quebre o meu recorde – afirmou Justin Jefferson.

No ano passado, Jefferson somou 1400 jardas recebidas em 16 jogos na NFL. Após sete semanas, Ja’Marr Chase já superou a metade da marca estabelecida por seu ex-companheiro. O camisa 1 do Cincinnati Bengals tem 754 jardas recebidas.

Em uma temporada com 17 jogos, um a mais que nos anos anteriores, Chase pode, facilmente, quebrar o recorde e ainda estabelecer uma marca mais significativa. Para se ter ideia, no momento, o recebedor tem média para 1831 jardas recebidas.

