Justin Bieber no Rock in Rio: Confira os melhores memes da vinda do cantor para o Brasil

Um dos shows mais comentados do Rock in Rio foi, sem dúvida, o do cantor Justin Bieber, que aconteceu no último domingo (4). Mesmo com uma energia baixa no início da performance, o artista entregou uma boa apresentação em que cantou os maiores hits de sua carreira.







Mas não foi só a apresentação do cantor que causou furor nas redes sociais. Tudo começou com chegada do artista no País, que veio com sua esposa Hailey Bieber. Depois de um vídeo com Bieber aparecendo bem desanimado no banco traseiro de um carro, a internet começou a produzir os mais variados memes envolvendo a disposição do artista. Justin foi diagnosticado recentemente com uma doença chamada Síndrome de Ramsay Hunt, o que gerou o questionamento se o cantor de fato viria para o Rock in Rio.

O aparente cansaço do artista gerou inúmeras piadas e comparações. Confira:

o justin bieber no hotel agora assim “gente juro se mais um uber cancelar eu nao vou nao..” — tania tumulto (@falameuanjo) September 4, 2022

o scooter braun explicando pro justin bieber que ele tem que fazer pelo menos o show do rock in rio pq a multa de rescisão é 30x o valor do cache pic.twitter.com/1EDQiKQeHg — paiva (@paiva) September 4, 2022

Como pode essa imagem existir? pic.twitter.com/XsXl1r5an5 — negrônica (@adriellllle) September 5, 2022

pic.twitter.com/8fSM55U4CH — paul mescal de shortinho beira cu (@slexiearp) September 5, 2022

na cadeia x no brasil pic.twitter.com/djThxC0O9T — Maria (@mariaglacerda) September 5, 2022

hoje o Twitter ta nota 10 obrigado justin bieber por nos proporcionar isso https://t.co/MajxOmrqYw — lucas freitas (@luquinha) September 5, 2022

o justin assim cantando as 22 músicas em 30 minutos pic.twitter.com/j0FtLBi2lE — ju 9 (@usbieb) September 5, 2022

o justin bieber assim vindo pro show do rock in rio pic.twitter.com/TGvwrnEXGG — lucas (@luscanudo) September 4, 2022