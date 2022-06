Justin Bieber mostra metade do rosto paralisado por síndrome de Ramsay Hunt: ‘Reze por mim’

Após adiar shows, Justin Bieber publicou um vídeo em seu instagram, na última sexta-feira (10), no qual assustou fãs e seguidores ao mostrar que metade do seu rosto está paralisada. Segundo o cantor, de 28 anos, ele está sofrendo pelo agravamento de uma síndrome chamada de Ramsay Hunt.

“Quero atualizar vocês do que está acontecendo, obviamente como vocês podem ver pelo meu rosto. Eu tenho uma síndrome chamada Ramsay Hunt, por causa desse vírus que ataca os nervos do meu ouvido e meus nervos faciais e fez meu rosto ficar paralisado”, explica o cantor no vídeo.





“Como vocês podem ver esse olho não está piscando, não posso sorrir desse lado do meu rosto, esse lado do nariz não se move. É uma paralisia total desse lado do meu rosto”, relata Bieber.

“Para aqueles que estão frustrados pelo cancelamento dos meus próximos shows, eu não estou apto fisicamente a fazê-los. Isso é bastante sério, como vocês podem ver. Eu queria que não fosse o caso, mas é hora de cuidar do meu corpo e eu preciso pegar leve. Espero que vocês entendam”, ele diz.

“Vou usar esse tempo para descansar e relaxar para voltar 100% para o que nasci para fazer. Enquanto isso, eu preciso relaxar para ter meu rosto de volta. Amo vocês, obrigada por serem pacientes comigo. Vou melhorar. Estou fazendo todos os exercícios para que meu rosto volte ao normal, é só uma questão de tempo, mas não sabemos quanto exatamente”, agradece.

“Mas vai ficar ok, eu espero. Eu confio em Deus e confio que isso está acontecendo por alguma razão. Não sei qual é neste momento, mas enquanto isso eu vou descansar. Amo vocês”, completa Bieber.

Considerada rara, a síndrome de Ramsay Hunt infecciona os nervos da face e do ouvido, o que pode levar a uma paralisia facial. O principal responsável pela infecção é o vírus vírus herpes-zoster.

“Está ficando cada vez mais difícil de comer, o que tem sido extremamente frustrante, por favor, rezem por mim”, escreveu o cantor em seus stories, que por conta da síndrome, Bieber teve de adiar três show de sua turnê mundial.