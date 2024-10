Justin Bieber evita falar sobre Diddy e diz que ‘não tem nada a ver’ com o rapper

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/10/2024 - 15:06 Para compartilhar:

Justin Bieber, 30 anos, revelou que está “enjoado” com as polêmicas envolvendo o seu antigo mentor, Sean ‘Diddy’ Combs, 54, preso no dia 16 de setembro acusado de estupro, extorsão, abuso e transporte para tráfico sexual.

De acordo com a revista US Weekly, especializada em celebridades, o cantor canadense teria sido aconselhado a se manter longe de assuntos relacionados ao rapper.

Segundo o veículo, uma fonte próxima do cantor afirmou que ele não quer nada e “não tem nada a ver” com o americano.

Justin Bieber se tornou pai recentemente com a chegada de Jack Blues, fruto de seu casamento com Hailey Bieber.

Diddy segue preso desde 16 de setembro no Metropolitan Detention Center Brooklyn (Centro Metropolitano de Detenção do Brooklyn ou “MDC Brooklyn”), em Nova York. Ele é alvo de mais de 120 acusações.

Bieber tinha uma relação de proximidade com Diddy no início de sua carreira. Em novembro de 2009, quando o então promissor artista canadense, aos 15 anos de idade, passou um período de 48 horas na casa do magnata do entretenimento, aparentemente sem supervisão.

Registros da ocasião viralizaram, recentemente, na web, especialmente por conta das falas de Combs.

“Ele está tendo 48 horas com Diddy, onde estamos [sic] e o que estamos fazendo, não podemos revelar. Mas é definitivamente o sonho de um garoto de 15 anos. Nós vamos ficar completamente loucos”, diz o rapper no vídeo, disponível no YouTube.