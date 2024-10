Justin Bieber estaria se afastando da família após prisão de P. Diddy, dizem fontes

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/10/2024 - 20:15 Para compartilhar:

O cantor Justin Bieber, 30, estaria se afastando de pessoas próximas após seu nome aparecer no escândalo envolvendo o cantor e produtor musical P. Diddy. As informações são do site norte-americano Page Six.

Alguns vídeos de Bieber em festas do magnata da música foram vazados nos últimos dias e o cantor estaria com dificuldade de confiar nas pessoas ao seu redor. Diddy está preso desde o dia 17 de setembro acusado de tráfico sexual, associação ilícita e promoção da prostituição.

“Ele está tendo 48 horas com Diddy, onde estamos saindo e o que estamos fazendo não podemos realmente revelar. Mas é o sonho de um garoto de 15 anos. Pelas próximas 48 horas ele está comigo e vamos ficar completamente loucos”, disse Diddy no vídeo ao lado de Bieber.

Uma das fontes ouvidas pela publicação afirmou que o cantor pode estar envolvido em algum escândalo envolvendo Diddy. “Eu acredito que ele está envolvido em alguma merda estúpida? Sim”, afirmou.

Outra pessoa próxima do astro canadense disse que ele passou por uma fase rebelde e que, por isso, também não descarta que ele possa ter algum envolvimento no escândalo. “Justin fez umas merdas realmente loucas e alienou as pessoas ao redor dele. Ele não confia nelas”, apontou.

Recentemente Bieber tem feito mudanças na gestão da sua carreira. Ele rompeu com o empresário Scooter Braun e com o gerente de negócios Lou Taylor e assumiu o controle de suas finanças em junho. Antes, em 2023, ele vendeu os direitos de suas músicas para a empresa Hipgnosis, por US$ 200 milhões (R$ 1 bilhão em conversão direta).