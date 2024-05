Justin Bieber e Hailey Bieber anunciam que estão à espera do primeiro filho

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/05/2024 - 16:30 Para compartilhar:

O primeiro herdeiro Bieber está a caminho! Justin Bieber e Hailey Bieber anunciaram nesta quinta-feira, 9, que estão à espera de um bebê.

A primeira gravidez da empresária foi anunciada por meio de um vídeo publicado no perfis do Instagram do casal. Na filmagem, Justin e Hailey aparecem em uma espécie de cerimônia intimista de renovação dos votos de casamento (os dois trocaram alianças em 2018). Ela usa um vestido de renda branco e ostenta uma barriguinha de gravidez já proeminente.

Veja:

Rumores de gravidez

Hailey já vinha sendo alvo de rumores de gravidez desde 2023. As especulações nas redes sociais começaram em setembro, quando a empresária compartilhou, em suas redes sociais, uma foto de Justin abraçando-a por trás e segurando sua barriga.

Em março, mais imagens deram força às teorias dos internautas, já que a esposa do astro apareceu com o umbigo “saltado”. Após as acusações, Hailey se manifestou: Tem algo que me causa desconforto sobre isso. Poxa, eu não posso aparecer inchada uma vez e não estar grávida? Seria uma mentira se eu dissesse que não ligo”.