Justin Bieber chama atenção de fãs por magreza e comportamento estranho no Coachella

Vídeos que circulam na web mostrando Justin Bieber curtindo o segundo final de semana do Coachella tem chamado a atenção após os fãs, preocupados com a saúde do cantor. Nas imagens, ele aparenta estar muito magro, além de seu comportamento causar estranheza.

O Coachella 2025 aconteceu no Empire Polo Club, em Indio, Califórnia, EUA, em dois finais de semana neste mês de abril: de 11 a 13, e de 18 a 20. Em um dos vídeos, Bieber aparece em uma área próxima a um dos palcos, dançando sem camisa enquanto segura a mão de um amigo.

Outras imagens mostram uma festa privada que ocorreu próximo ao evento em que o cantor aparece curtindo um de seus hits, “What Do You Mean?”, além de “Not Like Us”, de Kendrick Lamar, enquanto fuma o que pareceu, para alguns internautas, ser cigarro de maconha.

“Diddy destroyed him” (Diddy destruiu ele), comentou um internauta, referindo-se ao magnata da indústria fonográfica que está preso sob dezenas de acusações de crimes sexuais, já que existem boatos de que o canadense teria sido uma das vítimas de P. Diddy.

“Triste em ver isso”, disse outra pessoa. “Precisamos colocá-lo em nossas orações”, opinou mais um.

Vale lembrar que o astro pop vinha sendo alvo de comentários e especulações envolvendo seu casamento. O artista, porém, nunca confirmou estar passando por uma crise. Ele e a modelo Hailey Bieber estão casados desde setembro de 2018. O primeiro filho do casal nasceu em agosto de 2024, e pouco depois começaram os boatos de que os dois estariam afastados.

Justin Bieber displays concerning behavior while smoking and partying at Coachella. pic.twitter.com/jmSNIsMjsk — Oli London (@OliLondonTV) April 21, 2025