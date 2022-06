Justin Bieber adia shows por problemas de saúde: ‘Minha doença está piorando’

O cantor Justin Bieber anunciou nesta terça-feira (7) em suas redes sociais que precisará adiar alguns shows de sua turnê “Justice World Tour” por estar enfrentando problemas de saúde.

O cantor publicou uma mensagem em texto nos seus stories do Instagram, mas não deu detalhes do que de fato está enfrentando, e também não confirmou quais shows serão adiados.





“Não acredito que estou dizendo isso. Já fiz de tudo para melhorar, mas a minha doença está piorando. Meu coração fica partido ao saber que terei que adiar esses próximos shows (ordens médicas). Para todos os meus fãs, eu amo muito vocês, vou descansar e ficar bem”, diz Bieber.

No início de 2020, o cantor revelou que havia sido diagnosticado com a Doença de Lyme, que é uma zoonose causada por bactérias transportadas por carrapatos, que causam irritações na pele e que, entre outros sintomas, pode causar dores nas costas, músculos e articulações.

Bieber tem três shows marcados no Brasil em setembro, dois em São Paulo, no Allianz Parque, e um no festival Rock in Rio. Para todas as apresentações os ingressos já estão esgotados.