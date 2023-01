Justiça torna réu trio acusado de montar artefato explosivo perto do Aeroporto de Brasília

Larissa Pereirai Larissa Pereira - https://istoe.com.br/autor/larissa-pereira/ 15/01/2023 - 15:02 Compartilhe

O juiz Osvaldo Tovani, da 8ª Vara Criminal de Brasília, aceitou a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal contra George Washington de Oliveira Sousa, Alan Diego dos Santos Rodrigues e Wellington Macedo de Souza. Os três são acusados de envolvimento no plano de instalação de uma bomba próxima a um caminhão de combustível no aeroporto de Brasília.





Conforme o Ministério Público, o trio montou o artefato e entregou o material para que fosse colocado no caminhão de combustível por Wellington Macedo.

Em depoimento, George Washington, preso em flagrante no último dia 24, revelou que a ideia era tentar provocar “caos” e impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Os três respondem pelo crime de explosão, quando se expõe “a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos”.





O processo contra os réus ficou sob sigilo durante as investigações da Polícia Civil. A Justiça aceitou a denúncia no último dia 10, já o sigilo da ação foi retirado na sexta-feira (13).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias