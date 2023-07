Justiça suspende resultados das eleições na Guatemala

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/07/2023 - 16:01 Compartilhe

SÃO PAULO, 2 JUL (ANSA) – por Patrizia Antonini – A mais alta instância judicial da Guatemala suspendeu temporariamente neste domingo (2) a oficialização dos resultados das eleições presidenciais em virtude das denúncias de irregularidades feitas por partidos da direita.

Em um comunicado, o tribunal informou que tomou a iniciativa “após avaliar um recurso interposto por nove partidos”, entre eles o Vamos, legenda do atual presidente Alejandro Giammattei, e o Valor, de Zury Rios, filha do ex-ditador José Efraín Rios Montt.

Antes da decisão das autoridades locais, as siglas apresentaram um recurso para tentar impedir que o Tribunal Superior Eleitoral da Guatemala atribuísse a vitória a certos candidatos sem antes investigar supostas irregularidades.

A primeira etapa do pleito teve uma disputa imprevista entre a ex-primeira-dama Sandra Torres (UNE), em sua terceira tentativa de conquistar o cargo mais alto do estado, e o líder do movimento de centro-esquerda Semilla, Bernardo Arévalo, que não apareceu em nenhuma pesquisa entre os possíveis vencedores.

O resultado criou uma descontinuidade no poder guatemalteco, que teve três mandatários consecutivos de direita. O segundo turno das eleições está agendado para acontecer em 20 de agosto.

Enquanto isso, as missões de observação eleitoral da União Europeia e da Organização dos Estados Americanos (OEA) pediram para que os desejos dos eleitores fossem respeitados.

Em um comunicado, a delegação da UE convidou “as instituições judiciárias e os partidos políticos a respeitarem a clara vontade dos cidadãos livremente expressa nas eleições de 25 de junho”. (ANSA).

