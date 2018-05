Justiça suiça aceita recurso e Guerrero poderá disputar a Copa

O atacante Paolo Guerrero recebeu, enfim, a notícia que tanto esperava: ele está liberado para disputar a Copa do Mundo na Rússia, segundo informação divulgada pelo SPORTV.

O jogador entrou com recurso no Tribunal Federal da Suíça após o Tribunal Arbitral do Esporte aumentar sua suspensão por doping até janeiro do ano que vem, e deverá ser comunicado em breve sobre a nova decisão.