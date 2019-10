Justiça prorroga por 90 dias prazo do emprego da Força Nacional em MS

O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou a prorrogação, por mais 90 dias, do emprego da Força Nacional de Segurança Pública em Mato Grosso do Sul. A Força poderá ser empregada, segundo Portaria publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 10, em ações de policiamento ostensivo, na modalidade de patrulhamento motorizado, em apoio aos órgãos de segurança pública no Estado de Mato Grosso do Sul, com a finalidade de prevenir conflitos agrários por questões fundiárias em Caarapó (MS) e coibir o tráfico de drogas, contrabando, armas e munições, entre outros, na região da faixa de fronteira, em caráter episódico e planejado, a contar de 30 de setembro de 2019 a 28 de dezembro de 2019.