Justiça ordena destituição de Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ordenou nesta quinta-feira (15) a destituição do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, ao considerar que o acordo que o manteve no cargo é nulo devido a uma possível falsificação de assinatura.

“Declaro nulo o acordo firmado entre as partes”, escreveu o magistrado na decisão obtida pela AFP. E, por isso, “determino o afastamento da atual diretoria da CBF”, acrescenta o documento.

Ednaldo já tinha sido afastado no final de 2023, mas recuperou o cargo depois que a Fifa ameaçou impor punições ao futebol brasileiro.

app/ll/raa/cb/am