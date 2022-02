Justiça obriga Rodrygo a pagar pensão de filhos gêmeos; entenda

Jogador do Real Madrid, Rodrygo Goes é alvo de um processo de pedido de pensão e tutela antecipada, movida pela esteticista Pamella Cristina Costa Souza. Recentemente, a mulher teve gêmeos e afirmou que os filhos são do atleta. As informações foram divulgadas pela coluna do Leo Dias, no Metrópoles.

De acordo com informações, Rodrygo foi condenado a pagar o equivalente a 20 salários mínimos como pensão. A defesa do jovem apresentou um pedido de contestação.

Conforme ao documento que Leo Dias teve acesso, a equipe jurídica do ex-Santos ofereceu um pagamento de dois salários mínimos (R$ 2,2 mil na época) de pensão, que seria ressarcido caso a paternidade não fosse comprovada. Na ocasião, a esteticista rejeitou a proposta e teria se sentido ofendida, já que teve de se afastar de todas as atividades profissionais, por estar em uma gravidez de risco.

Em mensagens anexadas ao processo, é possível saber o momento em que o jogador foi informado que seria pai de gêmeos. Na ocasião, Rodrygo parabenizou Pamella e afirmou que o “pessoal” tomaria conta de tudo. “O pessoal já está à frente disso. Em breve, nos falamos”, teria dito.

Segundo o processo, as relações sexuais que resultaram na gravidez aconteceram na madrugada dos dias 12 e 13 de junho de 2021, quando Rodrygo estava de férias no Brasil. No dia 02 de de julho de 2021, a mulher realizou um exame médico, que confirmou a gestação.

Assim que o resultado apontou como positivo, o pai de Rodrygo, Éric Batista de Goes, acompanhou a gestante em um ultrassom realizado na cidade de Osasco, em São Paulo, uma vez que o jogador já havia retornado para Madri, na Espanha.

O exame feito na presença de Éric também confirmou a gravidez de gêmeos. Uma vez que a gestação havia sido confirmada, o atleta teria bloqueado Pamella nas redes sociais e contratou uma equipe de advogados para tocar o caso.

