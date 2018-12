Justiça nega pedido de Lula para comparecer a funeral de Sigmaringa Seixas

A Justiça Federal do Paraná negou o pedido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para comparecer ao funeral do advogado e ex-deputado federal Sigmaringa Seixas, que faleceu na manhã desta terça-feira (25). As informações são do UOL.

O advogado Manoel Caetano Ferreira Filho fez a solicitação em nome de Lula, alegando que o ex-presidente era amigo íntimo de Sigmaringa há mais de 30 anos. O juiz plantonista Vicente de Paula Ataíde Júnior negou a solicitação porque a proximidade alegada pela defesa não se sustenta, por lei, para permitir a saída de Lula para o velório que acontece, em Brasília, nesta quarta-feira (26).

Em 1980, preso na ditadura militar por liderar greves na região do ABC paulista, Lula recebeu permissão para deixar a prisão e comparecer ao sepultamento de sua mãe.