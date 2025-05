Justiça nega reduzir pena de Robinho por fazer curso na prisão

SÃO PAULO, 16 MAI (ANSA) – O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido da defesa do ex-jogador Robinho para reduzir a sua pena de prisão por estupro coletivo cometido em 2013 na Itália.

A solicitação do ex-atacante do Milan foi realizada no início do ano e tinha como base um curso profissionalizante de “Eletrônica Básica, Rádio e TV” feito na penitenciária. Os advogados do ex-atleta pretendiam reduzir em 50 dias a pena de nove anos de cadeia.

O curso realizado por Robinho teve duração de 600 horas e foi feito à distância na Penitenciária 2 de Tremembé, em São Paulo.

O ex-jogador começou as aulas em abril de 2024 e terminou em setembro do mesmo ano.

O ex-atacante da seleção brasileira e do Milan foi condenado na Itália a nove anos de prisão por abuso sexual coletivo de uma mulher albanesa em uma boate de Milão, em 2013. (ANSA).