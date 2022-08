Justiça nega liberdade a Bruno Krupp, que matou adolescente no Rio de Janeiro

Da Redação 07/08/2022 - 18:35 Compartilhe

Bruno Krupp não conseguiu que seu pedido de habeas corpus fosse aprovado. De acordo com o Uol, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou hoje o pedido feito pela defesa do modelo, que está preso por atropelar e matar um adolescente.

O desembargador Milton Fernandes de Souza afirma que o caso não preenche os requisitos necessários para ser analisado pelo plantão judiciário.

“Somente podem ser apreciados em regime de plantão pedidos referentes a fatos ocorridos fora do horário de expediente normal, ou que, por algum fato estranho à vontade das partes, não pode ser deduzido dentro desse prazo. Como a competência do plantão é extraordinária, ela deve ser restrita à excepcionalidade, não podendo o plantonista exercer juízo de censura das decisões do juiz natural ou de outro juiz plantonista”, escreveu o desembargador.

Bruno está em prisão preventiva desde quarta-feira (3), quando policiais foram até o hospital cumprir o mandado. Segundo a GloboNews, ele foi conduzido à prisão na noite de ontem, após receber alta.