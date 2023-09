Justiça nega habeas corpus para suposto agressor de Victor Meyniel

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/09/2023 - 16:55 Compartilhe

A 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro negou neste sábado, 8, um pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do estudante Yuri de Moura Alexandre, suposto agressor do ator Victor Meyniel, de acordo com informações da Folha de S.Paulo.

Segundo a reportagem, a defesa de Yuri alegou que seu cliente estava sofrendo constrangimento ilegal. A desembargadora Denise Vaccari Machado Paes, no entanto, não concedeu o pedido.

Delegado falou sobre o caso

Segundo informações divulgadas nesta sexta-feira, 8, pelo delegado João Valentim, da 12ª DP (Copacabana), em entrevista coletiva, Yuri será indiciado por lesão corporal, atos homofóbicos e falsidade ideológica.

“Pelos depoimentos prestados, ficou claro que as agressões se iniciam no corredor, ainda no interior do apartamento. Mesmo que tenha havido um ato de inconveniência, nenhum tipo de ato justifica uma agressão brutal daquela. Yuri se identificou para os policiais militares como médico da Aeronáutica e como casal, ou seja, como se fosse hétero”, pontuou o delegado.

“Ao passo que, agora sendo chancelado de homofóbico, ele se identifica como (sua sexualidade) aberta. Um negro pode ser racista e um gay homofóbico”, completou.

