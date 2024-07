Justiça nega habeas corpus a Nego Di e segue em busca do sócio, que está foragido

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/07/2024 - 21:15 Para compartilhar:

O humorista Nego Di teve seu pedido de habeas corpus negado pela Justiça do Rio Grande do Sul, nesta terça-feira, 16, e permanecerá preso em Canoas, onde está detido desde domingo, 14. Ele é investigado por praticar crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, fraude tributária e rifa eletrônica.

A decisão de manter a prisão, segundo o site de notícias Splash, foi assinada pelo desembargador Honório Gonçalves da Silva Neto, da 7ª Câmara Criminal.

Nego Di teve o pedido de prisão preventiva decretado na última sexta-feira, 13, mas ele somente foi preso dois dias depois, em Santa Catarina.

Já o sócio do ex-BBB no suposto esquema, Anderson Boneti, segue foragido. Ele chegou a ser preso na Paraíba, em 2022, pelo mesmo crime.

Segundo a Justiça do RS, os dois são suspeitos de lesar pelo menos 370 pessoas através de golpe com venda de produtos por meio de uma loja virtual de nome “Tadizuera”, que nunca foram entregues. Os valores do golpe somam R$ 5 milhões.

Além disso, Nego Di também foi alvo de uma operação do Ministério Público (MP) sobre rifas virtuais ilegais. Na ocasião, o comediante teve carros de luxo apreendidos e contas bancárias bloqueadas.