Justiça nega a Cristian Cravinhos censura à série de TV que retrata Caso Richthofen

O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) rejeitou um pedido feito por Cristian Cravinhos para censurar a série de TV “Investigação Criminal“, que em um dos episódios retrata o crime cometido por Cristian, seu irmão Daniel Cravinhos, e Suzane von Richthofen, namorada deste. Em outubro de 2002, os irmãos Cravinhos assassinaram o casal Manfred e Marísia von Richthofen, pais de Suzane von Richtofen, a mando desta, que abriu a porta de casa para eles na noite do crime. As informações são do colunista Rogério Gentili, do UOL.

Cristian alegou ter o “direito ao esquecimento” e pedia para que fosse retirado do ar o episódio em que o crime é retratado, além de uma indenização de R$ 500 mil pela utilização na série de 12 fotos com a sua imagem. A série é originalmente do canal de TV A&E, mas está disponível no serviço de streaming Amazon Prime Video.

Derrotado em primeira instância, Cravinhos disse em um recurso apresentado ao TJ que está cumprindo sua pena, que logo estará em regime aberto e que deseja “viver em paz”. Segundo ele, a exposição de sua imagem na série de TV significa uma condenação a uma “pena perpétua”.

O advogado de Cravinhos, Valdir Rodrigues de Sá, diz que a série prejudica a vida de seu cliente, “que é pai de uma menina de 9 anos, irmão, esposo, filho e sobrinho”. E questiona se “é mesmo imprescindível manter a sociedade lembrando do fato” e “tornando o convívio de Cristian Cravinhos e sua família impossível na sociedade?”.

De acordo com a reportagem, a relatora do caso, Penna Machado, disse que não houve ofensa à imagem de Cravinhos, que o caso é de interesse público e que foi amplamente divulgado pela imprensa. Cravinhos ainda pode tentar um recurso à decisão.

