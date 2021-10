Justiça Militar julga recurso de soldado acusado de tentar matar cabo em SP

O Tribunal de Justiça Militar de São Paulo julga nesta terça-feira (26) um recurso da defesa do soldado da Polícia Militar Felipe do Nascimento, condenado em primeira instância a 6 anos e 6 meses de prisão, por tentativa de homicídio contra o cabo Márcio Simão de Oliveira Matias. As informações são do UOL.

No início de dezembro de 2020, Nascimento ameaçou em público com uma arma o cabo da PM e acabou preso em flagrante por ameaça e por violência contra superior qualificada pelo uso de arma.

A ameaça aconteceu após o soldado ter se atrasado no retorno do seu almoço, e o cabo ter dito que reportaria o caso ao sargento, uma vez que não conseguiria mais almoçar.

A cena foi filmada por populares e acabou viralizando nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver ele apontando a arma próxima ao rosto do companheiro de farda. Algumas pessoas que acompanhavam a discussão incentivaram que o policial em posse da arma atirasse em seu colega.

“ATIRA NA BUNDA DELE” os brasileiros estão super preparados para andar com arma na rua pic.twitter.com/9czzNQxkhd — @leonardodesousaa (@leonardodsousaa) December 4, 2020

PM aponta arma para colega de farda no centro de SP. pic.twitter.com/BkzedPSsYK — gente de mal (@gentedemal) December 4, 2020

A defesa de Nascimento pede a desclassificação da condenação no julgamento desta terça, argumentando que o soldado cometeu uma ameaça, mas que não tentou matar o cabo.

Segundo o promotor de Justiça Militar Rafael Magalhães Abrantes Pinheiro, o soldado Nascimento tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta e praticou o delito de tentativa de homicídio.

Em nota, à época, a PM disse classificar como “gravíssima e repulsiva” a ocorrência, “onde um policial ameaça outro com arma em punho, em via pública”.

