Justiça mantém versão de suicídio de professora encontrada morta com 20 facadas

Um painel do tribunal de apelação manteve a decisão de que uma professora da Filadélfia encontrada morta em 2011 com 20 facadas se matou, mas classificou a investigação policial como “profundamente falha”, de acordo com documentos judiciais.

A família de Ellen Greenberg, 27 anos, lutou durante mais de uma década para derrubar a decisão da cidade sobre a morte da professora, cujo cadáver estava cheio de facadas, incluindo 10 na nuca e no pescoço.

A família de Greenberg contratou uma equipe de especialistas após sua morte, que apontou que uma faca em seu apartamento foi derrubada, possivelmente sugerindo que ela estava envolvida em uma briga, e um corte na parte de trás de sua cabeça pode tê-la deixado inconsciente. e incapaz de se defender.

Sua família também questionou por que ela encheu o tanque de gasolina antes de voltar para casa e não deixou um bilhete indicando que planejava tirar a própria vida.

Um painel de apelação decidiu na quarta-feira (13) que os pais de Greenberg, Joshua e Sandra, não tinham legitimidade para uma ação civil, mas os juízes criticaram a polícia municipal, os promotores, o escritório do legista e os patologistas Marlon Osbourne e Sam Gulino pelos erros cometidos em sua investigação, Fox Reportagens.

“Os fatos que rodeiam este assunto são extremamente perturbadores e os esforços incansáveis ​​dos pais ao longo dos últimos 12 anos para saber exactamente o que aconteceu à sua filha na noite de 26 de Janeiro de 2011, justificam a nossa sincera simpatia”, escreveu a juíza Ellen Ceisler.

Ele afirmou anteriormente que as evidências mostravam que pelo menos duas das 20 facadas foram infligidas depois que o coração de Greenberg já havia parado de bater.

O advogado criticou a decisão do tribunal de apelação como uma falha em encontrar justiça para uma vítima de assassinato

“A opinião da maioria é um roteiro sobre como cometer assassinato e não ser responsabilizado”, disse Podraza à Fox.

“Esse é o aspecto mais surpreendente da opinião: você tem, pelo que li, três juízes dizendo que esta jovem foi assassinada, a investigação é extremamente falha e embaraçosa, há um assassino ou assassinos por aí, mas nossas mãos estão atadas e ninguém pode fazer nada, exceto os funcionários do governo, e você está, portanto, sujeito aos seus caprichos.”

