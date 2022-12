Justiça mantém prisão de bolsonarista suspeito de montar artefato explosivo em Brasília

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/12/2022 - 15:31 Compartilhe

Neste domingo (25),após audiência de custódia, a Justiça do Distrito Federal converteu em preventiva a prisão em flagrante do empresário George Washington de Oliveira Sousa, de 54 anos. No sábado (24), ele foi detido, suspeito de montar um artefato explosivo em um caminhão perto do Aeroporto de Brasília, de acordo com informação do G1.





Segundo a reportagem, os investigadores do caso acreditam quem a tentativa de explosão teve “motivação ideológica”. A Polícia Civil afirma que George é um apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), morador do Pará, e que veio à capital para participar de atos no quartel-general do Exército.

Com a decisão, ele ficará preso por tempo indeterminado. O homem foi autuado por posse e porte ilegal de arma de fogo, munição e artefatos explosivos, e por crime contra o Estado Democrático de Direito.





