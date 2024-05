Justiça mantém medida protetiva de Ana Hickmann contra Alexandre Correa

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/05/2024 - 11:01 Para compartilhar:

O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou nesta quinta-feira, 23, que está mantida a medida protetiva de Ana Hickmann contra o ex-marido, Alexandre Correa, por tempo indeterminado, “enquanto perdurar a situação de risco da apresentadora”.

A determinação, que proíbe o empresário de se aproximar da apresentadora e de seus familiares, tinha validade até essa quarta-feira, 22.

Desde a separação do ex-casal, que aconteceu em novembro de 2023 e foi motivada por uma denúncia de violência doméstica feita por Ana, os dois vêm trocando acusações na Justiça. Recentemente, a apresentadora obteve vitória judicial em um processo movido por Alexandre — no qual ele afirmava que “não há prova suficiente de que teria cometido os delitos investigados” após Ana afirmar que havia sido vítima de agressões.

Além disso, a apresentadora contratou uma perícia que encontrou 48 assinaturas falsificadas em contratos firmados com bancos, cheques e outros documentos. As falsificações foram feitas por Claudia Helena dos Santos, ex-agente da apresentadora e braço direito de Alexandre.

Os documentos analisados, que comprovam a falsificação, contam com a assinatura de Alexandre Bello Correa, o que demonstraria ser do conhecimento do empresário as ações de Claudia.