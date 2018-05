Justiça manda garantir 15 leitos de UTI em hospital de Palmas

O cartel que joga contra o País

Agência Nacional do Petróleo tem a oportunidade histórica de acabar com a farra

Por trás dos exorbitantes preços dos combustíveis há um conluio entre as três maiores distribuidoras, donas de 70% do mercado, que impede o alívio no bolso do consumidor. Agora, a Agência Nacional do Petróleo tem a oportunidade histórica de acabar com a farra