Justiça manda Eduardo Leite tirar das redes sociais vídeo que cita Chico Buarque

Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, terá que retirar das redes sociais um vídeo que divulgou com imagens e citação a Chico Buarque. As informações são do portal G1.

O juiz do caso determinou que Leite precisa pagar R$ 5 mil por dia se houver descumprimento. Ele destacou que “tal utilização não é da vontade do autor, conforme explicado na petição inicial e no pedido de reconsideração”.

O advogado de Chico, João Tancredo, explicou que o cantor não apoia Eduardo Leite na política e ainda quer o valor de 40 salários mínimos como indenização.

A defesa divulgou uma nota dizendo que “a ação é distorcida, alegando que o vídeo indicaria a adesão de Chico Buarque à campanha de Eduardo Leite, o que, evidentemente, não é o caso, inclusive por diferenças ideológicas”.

