Justiça liberta ex-governador mexicano procurado pelos EUA

26/08/2023 - 17:45

O ex-governador do estado mexicano de Tamaulipas Eugenio Hernández (2005-2010), que estava preso sob acusação de corrupção e é procurado pela Justiça americana, foi libertado neste sábado (26), confirmaram fontes judiciais do México.

A soltura de Hernández foi ordenada na véspera, por um juiz que lhe concedeu uma liminar contra a extradição – aprovada pelo México em março de 2018 -, e que lhe exigiu o pagamento de uma fiança de 5 milhões de pesos (298 mil dólares), informou a Procuradoria-Geral mexicana (FGR, sigla em espanhol).

Após o pagamento, que ocorreu na madrugada deste sábado, o ex-governante foi libertado, informou a mídia local. Consultada pela AFP, uma fonte da Justiça mexicana confirmou a informação.

Os Estados Unidos acusam Hernández pelos crimes de “lavagem de dinheiro, fraude bancária e operar uma empresa naval sem licença”, detalhou a FGR, enquanto, no México, ele é acusado de peculato e operações com recursos de origem ilícita.

O Ministério Público mexicano criticou a decisão do juiz de libertar o ex-governador “apesar do risco evidente de fuga do procurado. Neste caso, é novamente endossada uma conduta judicial inadmissível, que liberta um fugitivo procurado por autoridades de outro país e que cometeu graves crimes internacionais.”

A defesa do ex-governador argumentou que não havia elementos suficientes para mantê-lo preso e que, portanto, ele “poderá continuar seu processo em liberdade”, segundo comunicado divulgado ontem.

A gestão de Hernández, que governou Tamaulipas pelo Partido Revolucionário Institucional (PRI), foi marcada pelo fortalecimento da violência, devido ao confronto entre os então poderosos cartéis dos Zetas e do Golfo.

As disputas nesse estado, na fronteira com os Estados Unidos, estão ligadas ao controle de rotas lucrativas do tráfico de drogas.

Uma série de governantes mexicanos, tanto do PRI quanto de outros partidos, enfrentaram acusações judiciais nacionais e internacionais ou estão presos por crimes de corrupção, em alguns casos ligados aos cartéis das drogas.

