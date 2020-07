Justiça libera publicação de livro de sobrinha de Trump

ROMA, 02 JUL (ANSA) – Um tribunal de apelações de Nova York suspendeu na noite desta quarta-feira (1º) a proibição temporária para a publicação do livro de Mary Trump, sobrinha do presidente norte-americano, Donald Trump. O pedido para impedir a publicação de “Too Much and Never Enough: How my Family Created the World’s Most Dangerous Man” (“Demais e Nunca Suficiente: Como minha Família Criou o Homem Mais Perigoso do Mundo”, em tradução livre), da editora Simon & Schuster, havia sido feito pelo irmão do presidente, Robert, alegando que a divulgação da obra viola um “acordo de privacidade” firmado por Mary em 2001.

Segundo a mídia norte-americana, esse pacto será analisado pelo mesmo tribunal no dia 10 de julho. No entanto, durante esse período, a editora poderá voltar a imprimir a obra para distribuição posterior – já foram impressas 75 mil cópias.

A princípio, a data de lançamento do livro de 240 páginas está mantida para o dia 28 de julho. Conforme analistas, a obra tem um potencial “explosivo” já que promete contar detalhes da rica família do presidente. Mary, cujo pai Fred, irmão do presidente, morreu em decorrência do alcoolismo em 1981, acusa a família de ser “tóxica” e de “desprezar e zombar” de seu pai. (ANSA)

