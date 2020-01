Justiça italiana investiga 9 religiosos por pedofilia

PRATO, 29 JAN (ANSA) – A Procuradoria de Prato, na região da Toscana, abriu uma investigação contra nove religiosos da antiga comunidade “Discípulos da Anunciação” suspeitos de cometerem abuso sexual contra menores entre 2008 e 2016.

As acusações envolvem o fundador da organização religiosa de Prato, reprimida pelo Vaticano em dezembro passado, dom Giglio Gilioli , 73 anos, mais cinco padres, um frade e outros dois religiosos. As supostas vítimas do abuso seriam dois irmãos menores de idade na época que frequentavam a comunidade, responsável por reunir vários jovens de várias partes do mundo que queriam se tornar sacerdotes. Em uma nota, a Diocese de Prato explica que o inquérito teve início em junho de 2019, quando um rapaz relatou ter sofrido abuso sexual e psicológico na comunidade em questão. Na ocasião, o bispo local, Franco Agostinelli, comunicou a Congregação para a Doutrina da Fé para abrir uma investigação canônica. Em dezembro, no entanto, o Vaticano dissolveu os “Discípulos da Anunciação” com base em “graves deficiências no que diz respeito ao carisma e ao desenvolvimento da vida religiosa na comunidade, bem como à perda de adeptos”. (ANSA)