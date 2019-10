Justiça inicia audiências que podem tornar Netanyahu réu

TEL AVIV, 2 OUT (ANSA) – A Justiça de Israel iniciou nesta quarta-feira (2) as audiências preliminares para apuras as acusações de corrupção, fraude e abuso de poder contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O premier é representado por uma equipe de 10 advogados, que, ao longo da semana, vai pedir para que as denúncias sejam retiradas. As sessões foram iniciadas nesta manhã perante ao procurador-geral de Israel, Avijai Mandeblit. A expectativa é de que a decisão sobre a realização de um eventual julgamento seja anunciada somente na próxima semana. As acusações contra Netanyahu foram recomendadas pela polícia israelense após investigações realizadas nos últimos três anos.

Em fevereiro passado, Mandelblit publicou um resumo de três inquéritos diferentes envolvendo o premier. Ao todo, 140 testemunhas foram ouvidas.

O “Caso 1000” diz respeito à suspeita de que Netanyahu tenha aceitado presentes do produtor de cinema de Hollywood, o israelita Arnon Milchan, em troca de favores, como o apoio para a obtenção de um visto de longa duração nos Estados Unidos.

Já o segundo, o “Caso 2000”, refere-se a um suposto acordo entre o político e o editor do jornal Yediot Aharonot para realizar uma cobertura positiva de sua imagem em troca de uma campanha hostil contra a publicação Israel Hayom.

Por fim, a terceira investigação está relacionada ao “Caso 4000”, o qual envolve Netanyahu é acusado de fraude e abuso de confiança. Segundo o inquérito, entre 2012 e 2017, ele teria recebido favores da empresa de telecomunicações Bezeq em troca de um cobertura jornalística a seu favor e da boa imagem de sua mulher, Sara, em um jornal controlado pelo empresário Shaul Elovitch. Caso o procurador-geral coloque o premier no banco dos réus nos três processos, Netanyahu poderá ser condenado em penas de até 10 anos de prisão.

As audiências acontecem no momento em que Netanyahu está envolvido em negociações complicadas com seu adversário Benny Gantz para tentar formar uma coalizão e permanecer no cargo de premier do país. (ANSA)