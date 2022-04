Justiça indicia principal suspeito pelo desaparecimento de Madeleine McCann

A Justiça de Portugal indiciou, nesta quinta-feira (21), o principal suspeito pelo desaparecimento de Madeleine McCann. O caso, que aconteceu em 2007, está sem solução há 15 anos. A menina tinha 3 anos quando sumiu do quarto de hotel dos pais, enquanto eles jantavam.





No momento, Christian Brückner está preso na Alemanha por estuprar uma mulher de 72 anos na Praia da Luz, em Portugal, mesmo local onde Madeleine foi vista pela última vez.

Há anos, várias teorias vêm surgindo pelo desaparecimento da menina. No início do ano, o jornal britânico The Sun teria afirmado que novas provas foram encontradas por uma equipe que produzia um documentário sobre o caso.

Com informações do O Globo