Justiça impugna candidatura de Lindbergh Farias a vereador no RJ

A 23ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro atendeu pedido do Ministério Público Eleitoral e impugnou a candidatura do ex-senador Lindberg Farias (PT) ao cargo de vereador do Rio de Janeiro. As informações são do Conjur.

O motivo do requerimento é a condenação de Lindberg pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pela distribuição de leite em caixas com logotipo de sua gestão, quando era prefeito de Nova Iguaçu e candidato a reeleição entre 2007 e 2008.

O relator do caso no TJ-RJ, desembargador Fábio Dutra, destacou que é proibida a publicidade em órgãos públicos que configure promoção pessoal.

A defesa do ex-senador negou as acusações e disse que a imagem era referente à prefeitura e não a figura dele como candidato.

